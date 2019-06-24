Antalya, turizmde rekorlarına bir yenisini ekledi. Hava yoluyla gelen turist sayısında 22 Haziran Cumartesi günü 86 bin 308 ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 8 Haziran'da gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan korusun" dedi. Antalya, 5.5 ayda nüfusunun yaklaşık 2 katı kadar yabancı turisti ağırladı. Kente, Haziran'da hava yoluyla 1 milyon 643 bin 844 turist geldi. 2.5 milyon nüfusa sahip kente, bu yıl 22 Haziran itibarıyla gelen yabancı turist sayısı ise 4 milyon 943 bin 637 olarak gerçekleşti. 180 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'nın yılı 14 milyonun üzerinde turist ile kapatması bekleniyor.
- Ekonomi
- 24.06.2019
- Gazete
Antalya rekorlarına yenisini ekledi! Kente bir günde tam 86 bin 308 turist geldi
5.5 ayda 4 milyon 943 bin ile nüfusunun 2 katı turist ağırlayan Antalya, rekorlarına yenisini ekledi. 1 günde kente tam 86 bin 308 turist geldi.
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