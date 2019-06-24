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rekorlarına yenisini ekledi! Kente bir günde tam 86 bin 308 geldi

5.5 ayda 4 milyon 943 bin ile nüfusunun 2 katı ağırlayan , rekorlarına yenisini ekledi. 1 günde kente tam 86 bin 308 turist geldi.

Rekor kırdı
Antalya, turizmde rekorlarına bir yenisini ekledi. Hava yoluyla gelen sayısında Cumartesi günü 86 bin 308 ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 8 Haziran'da gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan korusun" dedi. Antalya, 5.5 ayda nüfusunun yaklaşık 2 katı kadar yabancı turisti ağırladı. Kente, Haziran'da hava yoluyla 1 milyon 643 bin 844 turist geldi. 2.5 milyon nüfusa sahip kente, bu yıl 22 Haziran itibarıyla gelen yabancı turist sayısı ise 4 milyon 943 bin 637 olarak gerçekleşti. 180 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'nın yılı 14 milyonun üzerinde turist ile kapatması bekleniyor.

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