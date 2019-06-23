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  • 24.06.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 01:54

ÖTV ve ? , ve larda indirim ne zaman sona erecek?

, ve larda ÖTV ve KDV indirimi enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde başlamıştı. Vatandaşlar şimdi "ÖTV ve KDV ne zaman bitiyor?" sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, KDV ve ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor?

Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin hangi tarihte sona ereceği merak konusu oldu. Vatandaşlar internette özellikle beyaz eşya, araç ve mobilyada indirimlerin ne zaman sona ereceğini sorgulatıyor. Peki, ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor?

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi, ekonomiyi canlandırmak ve enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2018'de başlamıştı. Bitiş tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlenen vergi indirimi, önce 31 Mart'a, daha sonra 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

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