İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detaylar binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İŞKUR sosyal çalışma programı ile birlikte, yaz aylarında iş sahibi olmak isteyen öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair detaylar...

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YAZ İŞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular 25-28 Haziran tarihleri arasında adresi üzerinden, İŞKUR'a gelmelerine gerek olmadan, elektronik ortamda yapılabilecek. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kayıtların yapılması. Ardından başvurdukları ilde kendilerine uygun 3 programı seçip başvurabilirler.