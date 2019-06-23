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Mobilya ve da vade 18 aya çıktı​

Bazı elektronik ve larla mobilyada taksit sayısı arttırıldı. Kuyumcular da taksitle altın satmalarına imkan sağlandı. Yeni düzenlemenin tüketicilere destek vermesi ve piyasalarda canlılık getirmesi bekleniyor.

Piyasaya taksit dopingi
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğine göre taksit sayıları arttı. Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3.500 TL'nin üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında 18 ay taksitle satın alınabilecek. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan altın satışlarında taksitlendirme süresi 4 ayı geçmeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

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