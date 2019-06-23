Ticaret Bakanlığı'nın Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğine göre taksit sayıları arttı. Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3.500 TL'nin üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında 18 ay taksitle satın alınabilecek. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan altın satışlarında taksitlendirme süresi 4 ayı geçmeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.
- Ekonomi
- 23.06.2019
- Gazete
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