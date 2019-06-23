Bugünkü
Takvim

Memura 3

’da memurlara yüzde 5’lik ma ilaveten farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da artacak. 2 çocuklu ailelerin yardımı 437 lira olacak.

Memura 3 zam
Milyonlarca memurun 'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı lanacak. Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, Temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemura 3 zam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri