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  • 24.06.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 09:11

ve dolar kuru ne kadar?

Dolar kuru son dakika... Bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen , seçimi öncesi haftanın son işlem gününde 5.7375'e kadar geriledi. TL gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. Peki, bugün ve dolar ne kadar? İşte 24 Haziran güncel ...

24 Haziran döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro fiyatları ülkemizde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,56, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,39 değer kazanırken, dolar yüzde 1,07, avro yüzde 0,47 değer kaybetti. Dolar kuru bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izlemiş çarşamba günü 5.9250'yi test etmişti.

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