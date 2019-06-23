Miyonlarca SGK ve Bağkur emeklisinin beklediği Temmuz zammına artık sayılı günler kaldı. Ayrıca memur emeklilerine de zam yapılacak. Tahminler ise emeklinin yüzünü güldüren cinsten. Yapılan analizlere göre en az yüzde 5.94 oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 3 Temmuz'daki enflasyon verileri gelirlerde yaşanacak artışı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Peki ek ödeme olacak mı? Emeklilerin beklediği en önemli gelişmelerden biri de hiç şüphesiz o olacak. Son beklenti anketindeki tahmine göre ise enflasyon farkı yüzde 1.94'ü bulacak ve temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak.