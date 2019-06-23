Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.06.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 13:29

2019 kurbanlık fiyatları belli oldu | Kurban fiyatları ne kadar

Son dakika haberine göre ’na 45 günlük bir süre kalırken, besi tesislerinde hazırlıklar da başladı. Besiciler geçen yıl 1.250 lira olan kurbanlık koçu bu yıl 1.500 liradan, 13 bin liradan satılan büyükbaş kurbanlığı ise 15 bin liradan satmaya başladı.

Kurbanlık fiyatları belli oldu

piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik bir beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna "Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20'lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı" dedi.

'MALİYETİMİZ ARTTI'
Hayvanın beslenme maliyetlerinin geçen yıla göre arttığına dikkat çeken Tuna, "Geçen yıl bir çuvalı 50-60 lira olan yemi bugünlerde 80-90 liradan alıyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 kurbanlık fiyatları belli oldu | Kurban fiyatları ne kadar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri