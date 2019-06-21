TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları açıklandı! Karaman Merkez Kırbağ kuraları nereden öğrenilir?

TOKİ tarafından inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesine başvuran vatandaşlar sonuçları bekliyor. Peki, TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kuraları nereden öğrenilir? İşte TOKİ kura sonuçlarına ilişkin detaylar...

TOKİ KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesinde kura çekilişleri 21 Haziran tarihinde yapıldı.

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