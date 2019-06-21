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  • 21.06.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 15:47

TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları açıklandı! Karaman Merkez Kırbağ kuraları nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 50 bin yeni sosyal konutun kura çekimleri için heyecan devam ediyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar merakla kura çekiliş sonuçlarını bekliyor. Peki, Karaman Merkez Kırbağ kuraları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları açıklandı

TOKİ tarafından inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesine başvuran vatandaşlar sonuçları bekliyor. Peki, TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kuraları nereden öğrenilir? İşte TOKİ kura sonuçlarına ilişkin detaylar...

TOKİ KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesinde kura çekilişleri 21 Haziran tarihinde yapıldı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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