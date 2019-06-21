Evde bakım maaşı alan binlerce vatandaş merakla internette evde bakım maaşı yatan iller listesini sorgulatıyor. Evde bakım parası her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarb​akır, Balıkesir, Kayseri, Kırşehir, Çorum, İzmir ve Hatay'dan evde bakım paralarının yatırıldığına dair haberler geliyor.