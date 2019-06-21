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  • 21.06.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 13:07

21 Haziran yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaş yatan iller listesi vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının sonlarına gelmemizle birlikte evde bakım paraları birçok ilde hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, 21 Haziran tarihinde yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı alan binlerce vatandaş merakla internette evde bakım maaşı yatan iller listesini sorgulatıyor. Evde bakım parası her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarb​akır, Balıkesir, Kayseri, Kırşehir, Çorum, İzmir ve Hatay'dan evde bakım paralarının yatırıldığına dair haberler geliyor.

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