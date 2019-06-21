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  • 21.06.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:42

Son dakika haberi: müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının zorunlu hizmeti düştü

Son dakika haberine göre , sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan müjdeyi verdi! Zorunlu çalışma süresi düştü

, "Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü." dedi.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak.

Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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