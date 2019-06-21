Sur yapı Antalya’da yaşam yıl sonunda başlıyor

SUR YAPI, Antalya'nın Kepez- Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği dev kentsel dönüşüm projesinin 93 bloktan oluşan Park etabındaki 6 bin 417 evi Aralık'ta teslim etmeye başlayacak. Toplam 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesinin ikinci etabı olan Sur Cadde'nin kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine gelirken, üçüncü etap olan Turkuaz'da ise temel seviyesinin üzerine çıkıldı. 23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. Sur Yapı, 'Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk Kampanyası'na Antalya projesini de dahil etti. Sur Yapı Antalya'dan ev alanlar, daire bedelinin yüzde 50'lik kısmı için aylık yüzde 1.25 faiz oranıyla banka kredisi kullanacak ve bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksiti ödeyecek. Kalan yüzde 50'lik kısım için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25'lik iki ara ödeme yapılacak.
- Ekonomi
- 21.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.