Baymak 50 yaşında

Isıtma-Soğutma sektörünün önde gelen markalarından Baymak, 50'nci yaşını kutladı. Baymak CEO'su Ender Çolak, bugün Baymak'ın sektöründe dünyanın en önemli oyuncularından biri haline geldiğini belirterek, "50 yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyüdük, üretim kapasitemizi artırdık, ürün yelpazemizi genişlettik. Türkiye'nin kombi markası haline geldik" dedi.
KOMBİ DEYİNCE...
Bugün Türkiye'de kombi denilince akla gelen ilk markanın Baymak olduğunu dile getiren Çolak, "2013 yılında dahil olduğumuz BDR Thermea Group'un şirketimize verdiği katkı sayesinde hizmet anlayışımızı yeniledik, müşteri yolculuğunda öncü olmak amacıyla bayilerimizle, tedarikçilerimizle, teknik servislerimizle, çalışanlarımızla ve müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kurduk" diye konuştu. Baymak'ın yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümünde öncülük ettiğini söyleyen Çolak, şirketin bu kategoride üretim, ihracat ve ithalat yaptığını dile getirdi.
KOMBİ DEYİNCE...
Bugün Türkiye'de kombi denilince akla gelen ilk markanın Baymak olduğunu dile getiren Çolak, "2013 yılında dahil olduğumuz BDR Thermea Group'un şirketimize verdiği katkı sayesinde hizmet anlayışımızı yeniledik, müşteri yolculuğunda öncü olmak amacıyla bayilerimizle, tedarikçilerimizle, teknik servislerimizle, çalışanlarımızla ve müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kurduk" diye konuştu. Baymak'ın yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümünde öncülük ettiğini söyleyen Çolak, şirketin bu kategoride üretim, ihracat ve ithalat yaptığını dile getirdi.
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