Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Şimdi gözler konut veya işyeri kira sözleşmelerine yapılacak zam oranına çevrildi. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. Peki, Haziran kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte TEFE TÜFE ile kira artış oranı hesaplama...

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.