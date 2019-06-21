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4 bin 321 personel alacağız

4 bin 321 personel alacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan, müjdesi geldi. Selçuk, "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor" diye konuştu.

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