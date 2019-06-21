Hız sınırını aşan sürücüler dikkat! 1.002 liraya kadar cezası var

Bayramlar ve uzun süren resmi tatillerde 100 binlerce kişi yollara dökülüyor. Araç kullananların çoğu en kısa sürede hedefledikleri noktaya ulaşmayı düşünüyor. Ancak bu heves hatalara ve istenmeyen cezalara da davetiye çıkarıyor. Kesilen cezalar tatil sevincini kursakta bırakırken araç sahibinin bütçesini de olumsuz yönde bir hayli etkiliyor.

YÜZDE 50 SINIRI

Yılbaşında trafik cezalarında yeni düzenlemeye gidilmiş ve kural ihlallerinde kesilecek cezalar artırılmıştı. Burada dikkat çeken uygulamalardan biri de hız limitleriyle ilgili olandı. Hız sınırlarında 'yüzde 10-30' ve 'yüzde 30 üzeri' şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, 'yüzde 50'den fazlası' şeklindeki eklemeyle 3'e çıkarılmıştı.

1.002 LİRAYA ÇIKIYOR

Posta'nın haberine göre yeni düzenlemede; hız sınırını; yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50'den fazla aşmada ise 1.002 TL idari para cezası kesiliyor. 1 yıl içinde 5 kez hız sınırını ihlal edenin sürücü belgesi 1 yıl süreyle alınıyor. 5 yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların, sürücü belgesi iptal ediliyor.

ZARARI FAYDASINDAN ÇOK

Hızlı gidenler zaman açısından kazançlı olduklarını düşünebilir. Ama 10 kilometrelik bir hızın 100 kilometre bir yolda 6-7 dakika avantajı var. 20 kilometre daha hızlı giden 10 dakika kazanıyor. Ancak hız aşımı nedeniyle kesilebilecek cezalar, güvenlik riski ve harcanan yakıt dikkate alındığında hızın faydasından çok zararının olduğu ortaya çıkıyor.

TEBLİĞ SÜRESİ

Sürücünün gıyabında düzenlenen trafik cezaları Kabahatler Kanunu'ndaki özel hüküm gereği, trafik ihlalinin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar tebliğ edilmelidir. Yani örneğin 2018 yılındaki bir ihlal 31 Aralık 2019 tarihine kadar bildirilmeli. Aksi takdirde trafik cezası verilemez, verilen ceza ise iptal edilir.

HANGİ SÜRATTE NE KADAR CEZA KESİLİR?