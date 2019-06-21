21 Haziran güncel Dolar/TL döviz kurları son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar arttı mı? İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izlenirken dolar/TL 5.80'in altında seyrediyor. Dolar/TL saat 09.32 itibariyle 5.7759/5.7798'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed'in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.