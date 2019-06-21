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  • 21.06.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 08:28

Bugün ne kadar oldu? 21.06.2019

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (Fed) indirimlerine gelecek ay içinde bile hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri dün ilk kez 5.7375’e kadar geriledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları bu hafta ard arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi.

21 Haziran güncel Dolar/TL döviz kurları son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar arttı mı? İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izlenirken dolar/TL 5.80'in altında seyrediyor. Dolar/TL saat 09.32 itibariyle 5.7759/5.7798'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed'in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

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