TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman? TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için kura çekilişleri başladı. TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesine başvuran vatandaşlar şimdi merakla kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 50 bin yeni sosyal konutun kuraları için heyecan sürüyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar merakla TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... TOKİ KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesinde kura çekilişleri 21 Haziran tarihinde yapılacak. Kuralar çekildiğinde sonuçlar TOKİ tarafından ilan edilecek. TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN HABERİN DEVAMI

1

2

3

TÜM MANŞETLER