TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 50 bin yeni sosyal konutun kuraları için heyecan sürüyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar merakla TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ Karaman Merkez Kırbağ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
TOKİ KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Karaman Merkez Kırbağ projesinde kura çekilişleri 21 Haziran tarihinde yapılacak. Kuralar çekildiğinde sonuçlar TOKİ tarafından ilan edilecek.
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