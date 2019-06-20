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  • 20.06.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 18:22

20 Haziran hangileri? İşte o iller listesi...

Evde bakım paraları birçok ilde hesaplara yatırılmaya başlandı. Evde bakım parası alan vatandaşlar şimdi merakla listesini merak etmeye başladı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri gösteren o liste...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım parası 45 ilde yatırıldı. Evde bakım parası her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Evde bakım parası alan vatandaşlar 20 Haziran tarihinde "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayser, Kırşehir, Çorum, İzmir ve Hatay'dan evde bakım paralarının yatırıldığına dair haberler geliyor.

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