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  • 20.06.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 20:48

Son dakika... Aile, Çalışma ve Bakanı, 4 bin 321 personel ı gerçekleştireceklerini açıkladı!

Son dakika... Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel ı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Hükümetten müjde! 4 bin 321 personel istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yıl içinde 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel ının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

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