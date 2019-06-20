Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı demek. Temmuz'da asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2019 Asgari ücret zam oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 26,05 oranında olmuştu. Ayrıca 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret zammına gelecek olursak, Temmuz'da zam yapılmayacağı açıklanmıştı Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.