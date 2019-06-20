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  • 21.06.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:21

Temmuz'da e olacak mı? AGİ asgari ücretin içinde mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?

Temmuz ayında emekli maaşlarına ve memur maaşlarına gelecek larla birlikte te bir artış olacak mı? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı netleşmeye başladı. Bunun birlikte asgari ücret çalışanları gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu.

Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı demek. Temmuz'da asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2019 Asgari ücret zam oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 26,05 oranında olmuştu. Ayrıca 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret zammına gelecek olursak, Temmuz'da zam yapılmayacağı açıklanmıştı Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.

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