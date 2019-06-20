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  • 20.06.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 11:17

Hobi olarak Japon eriği üretti! Şimdi paraya para demiyor...

’in ilçesinde hobi olarak başladığı Japon eriği (splendır) üretiminde 5. yılda 120 ton ürün elde eden üretici , "Ülke olarak gelişmemiz için üretmemiz ve ekonomiye destek vermemiz gerekiyor" dedi.



İki ayrı bahçede toplam 37 dönüm Japon eriği üretimi gerçekleştiren Yahya Yılmaz, "5 yıl önce hobi olarak Japon eriği dikmeye başladım. Bugün 37 dönüm araziye toplam 3 bin 500 adet Japon eriği fidanı diktim. Hava şartlarının olumsuz geçmesi nedeniyle hasat 15 gün geciktiği halde 120 ton ürün bekliyorum. Şu anda aracı da kullanmadığım için direk Mersinhaline topladığımız erikleri 2 lira 50 kuruş ile 4 lira 50 kuruş arasında satıyorum" dedi.

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