Ziraat Bankası, önceki gün enflasyona endeksli konut kredisini duyurmuştu. Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar arasına VakıfBank ile Halkbank da dahil oldu. VakıfBank, 'Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi' adını verdiği bu kredi ile enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özelliğiyle müşterilerine kazanç vaat ediyor.