İSTANBUL-İZMIR arasını 9 saatten 3.5 saate düşürecek İstanbul-Bursa-İzmir otobanında sona gelindi. 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük otoyol projesinde açılış erkene alındı. Önce 2020, sonra 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla Kurban Bayramı öncesi 8 Ağustos'ta açılacak.

YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "2020 yılında bitmesi planlanıyordu. Şu anda inşaat yüzde 94 oranına geldi. 1.5 ay içerisinde otoyolumuzun tamamı açılmış olur" dedi. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda. 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı. Ülke genelindeki otoyollar üzerine en uzun tüneli olan Orhangazi Tüneli ile Selçukgazi ve Belkahve tünelleri hizmete girdi. Ayrıca otoyol üzerinde bulunan 36 viyadüğün 32'si tamamlandı. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip.