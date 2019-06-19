15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak- 12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak. Tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek. Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar başvurular alınacak, 30 Eylül'e kadar da iadeler yapılacak.
- Ekonomi
- 19.06.2019
- Gazete
Köprü kaçak geçiş cezaları iade ediliyor! İşte son tarih...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.
- ‘Dijital dünyada bir adım öndeyiz’
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.