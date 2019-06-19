Denizbank ile A101, işbirliği yaparak, dijital cüzdan fastPay ile temassız ödeme dönemini başlattı. İmza töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "fastPay'i telefonuna indiren kullanıcılar diledikleri bankaya ait kredi kartlarını uygulamaya tanımlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek cep telefonlarını dijital cüzdana dönüştürebiliyor" dedi. Anlaşma kapsamında ilk alışverişte 10 TL ve alışveriş tutarının yüzde 10'unun fastPay bakiyesine hediye olarak yükleneceğini anlatan Ateş, "Toplamda 35 TL olmak üzere devam edecek. Böylelikle gelen müşterilere hoş geldin jesti yaptık" diye konuştu. A101 CEO'su Erhan Bostan ise Türkiye'de 8 bin 615 mağazalarının bulunduğunu belirterek, "Günde yaklaşık 3.5 milyon kişi A101'i ziyaret ediyor. fastPay'in 500 bin aktif kullanıcı sayısını kendi müşterilerimiz ile çok rahat 600 bin yapabiliriz" dedi.

'TEMELLER SAĞLAM'

HAKAN Ateş, ekonominin iyi gittiğini, daha da iyi gideceğini belirterek, "Ülkemiz için 'Bankalar batacak, ekonomi bitecek' diyerek bağıran yabancı yayın organları, şimdi 'Haksızlık etmişiz, yanılmışız' diyor. Ülkemizin temellerine güvenip, büyüme emellerimiz sürecek" dedi.