Alanya'da 5 yıldızlı Alara Park Otel icradan yarı fiyatına satışa çıktı. Faal olan otel 28 bin metrekare alan içerisinde 8 binadan oluşuyor. Havuzları ve spor alanları olan otel, denize sıfır konumlanıyor. 114 milyon lira değer biçilen 5 yıldızlı otel, 2 Ağustos'ta Alanya Adalet Sarayı'nda 57 milyon liraya satışa çıkacak.
- Ekonomi
- 19.06.2019
- Gazete
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