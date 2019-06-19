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5 yıldızlı icradan yarı fiyatına satışa çıktı

Alanya'da 5 yıldızlı icradan yarı fiyatına satışa çıktı. Faal olan otel 28 bin metrekare alan içerisinde 8 binadan oluşuyor. Havuzları ve spor alanları olan otel, denize sıfır konumlanıyor.

İcradan satılık 5 yıldızlı otel
Alanya'da 5 yıldızlı icradan yarı fiyatına satışa çıktı. Faal olan otel 28 bin metrekare alan içerisinde 8 binadan oluşuyor. Havuzları ve spor alanları olan otel, denize sıfır konumlanıyor. 114 milyon lira değer biçilen 5 yıldızlı otel, 2 Ağustos'ta Alanya Adalet Sarayı'nda 57 milyon liraya satışa çıkacak.

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