Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Kamuda çalışan 200 bini aşkın işçi merakla Toplu-İş sözleşmelerinden çıkacak zam oranını merakla beklerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere yüz binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu. İşte Türk-İş toplu sözleşme teklifi detayları ve 4/D taşeron işçilere seyyanen zam oranı gelişmeleri haberimizde.