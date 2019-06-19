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  • 20.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:13

4/D'li taşeron işçilere seyyanen oranı Türk-İş teklifi ne kadar? İşte işçi brüt maaş zammı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı oranının belirleneceği yle ilgili bir araya geldi. Görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.

Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Kamuda çalışan 200 bini aşkın işçi merakla Toplu-İş sözleşmelerinden çıkacak zam oranını merakla beklerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay bir araya geldi. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere yüz binlerce işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu. İşte Türk-İş toplu sözleşme teklifi detayları ve 4/D taşeron işçilere seyyanen zam oranı gelişmeleri haberimizde.

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