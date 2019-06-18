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açıkladı: Nisan 2018'den bu yana ilk kez düşüşe geçti

, Mart ayında Nisan 2018'den bu yana ilk kez düşüşe geçti. () tarafından dün açıklanan verilere göre; Şubat'ta yüzde 14.7 olan işsizlik oranı, Mart'ta yüzde 14.1'e geriledi.

İşsizlik 11 ay sonra düştü

, Mart ayında Nisan 2018'den bu yana ilk kez düşüşe geçti. () tarafından dün açıklanan verilere göre; Şubat'ta yüzde 14.7 olan işsizlik oranı, Mart'ta yüzde 14.1'e geriledi. Mart'ta edilenlerin sayısı, Şubat ayına göre 440 bin kişi artarak 27 milyon 795 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı Şubat ve Mart'ta, 638 bin kişilik artış gösterdi.

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