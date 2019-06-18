İşsizlik, Mart ayında Nisan 2018'den bu yana ilk kez düşüşe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; Şubat'ta yüzde 14.7 olan işsizlik oranı, Mart'ta yüzde 14.1'e geriledi. Mart'ta istihdam edilenlerin sayısı, Şubat ayına göre 440 bin kişi artarak 27 milyon 795 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı Şubat ve Mart'ta, 638 bin kişilik artış gösterdi.