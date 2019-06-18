Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme süresini kısaltan, ilkokula başlama yaşını artıran düzenleme Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66'dan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin atandığı yerde 3 yıl sözleşmeli + 1 yıl kadrolu görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de hayata geçireceklerini vurguladı. Muş, şöyle devam etti: "Sözleşmeli öğretmenler görev aldıklarında, 4 yıl sözleşmeli artı 2 yıl da kadrolu aynı yerde görev yapmak durumunda. Sürenin 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz. Düzenlemeye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki sözleşmelileri de ekliyoruz."