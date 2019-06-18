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  • 18.06.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 20:42

Rolls-Royce, ’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

, elektrikli uçak (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı. Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce’nın uçaklar için “elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri” konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

İngiliz devinden 'Almanya' hamlesi! Satın aldı
'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda 'nda anlaşma imzalandı.

Siemens'ten yapılan açıklamada, Siemens'in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce'a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı'nda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Siemens eAircraft'ın Almanya'da ve Macaristan'da 180 kişiye istihdam sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın finansal detaylarına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce'nın uçaklar için "elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri" konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.


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