Evde bakım maaşı her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde merakla hangi illerde maaşların yattığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangisi? İşte o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayser, Kırşehir, Çorum'dan evde bakım paralarının yatırıldığında dair haberler geliyor.