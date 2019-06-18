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  • 18.06.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 18:21

18 Haziran yatan iller hangisi? Bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından ödeniyor. Evde bakım paralarının ödemeleri her ay illere göre çeşitlilik gösteriyor. Bu nedenle evde bakım maaşı alan vatandaşlar "Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorusunun yanıtı...

Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

Evde bakım maaşı her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde merakla hangi illerde maaşların yattığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangisi? İşte o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayser, Kırşehir, Çorum'dan evde bakım paralarının yatırıldığında dair haberler geliyor.

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