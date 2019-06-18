Birikimlerini yabancı para mevduatta tutan vatandaşın, TL'ye dönmesi için başlatılan enflasyona endeksli TL mevduata talep beklentilerin üstünde oldu. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Bu üründen hesap açtıran müşteri sayımız 160 bini geçti. Ürünümüzün bankamızın toplam tasarruf mevduatı içindeki payı yüzde 6'ya, toplam bakiyesi 14 milyar liraya ulaştı" dedi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimli ise "Kısa sürede yaklaşık 40 bin müşterimize hesap açıldı ve 10 milyar liraya ulaşıldı" diye konuştu. Deniz- Bank Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark da müşteri ilgisinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi ise müşteri sayısının 50 bin olacağını öngördüklerini belirtti.