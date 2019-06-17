2018 yılında alınan kararla birlikte emeklilere iki bayram öncesinde ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere ikramiye yatırılmıştı. Emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiye tutarı ne kadar? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 10.7 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 2018'in Ramazan Bayramı'nda ilk kez ödendi. Emekli oılan vatandaşlara bin TL ücret yatırılırken, ölüm aylığı gibi sistemlerle emekli maaşı alanlara hissesi oranında emekli bayram ikramiyesi ödendi.

12.5 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.