Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Her ay evde bakım paralarının ödemeleri illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bakım maaşı alan vatandaşlar merakla bu sorulara yanıt arıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları şimdiye kadar gelen bilgilere göre aşağıdaki illerde yatırılmıştır;

Bolu, Kırklareli, Sivas, Mersin, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Kocaeli, Denizli, İstanbul, Manisa, Adıyaman, Aksaray, Osmaniye, Van, Ordu, Tekirdağ, Zonguldak, Konya, Bilecik, Niğde, Tokat, Amasya, Sakarya, Şırnak, Çanakkale, Karabük, Giresun, Aydın, Antalya, Uşak, Trabzon, Samsun ve Malatya...