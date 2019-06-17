Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.06.2019 07:59
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 07:59

resmen duyurdu! İsmi değişmeyecek...

, yaşanan 2 sonrasında uçuşları durdurulan 737 modelinin ismini değiştirme planı olmadığını bildirdi.  Başkanı Nisan ayında yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan 2 kaza geçiren 737 MAX modelinin isminin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Dev şirket resmen duyurdu! Değişmeyecek...

Sözcüsü, "Bizim öncelikle odaklandığımız nokta, 737 uçaklarının güvenli bir şekilde hizmete dönmeleri ve havayolları ile yolcuların güvenini geri nması. Şu anda 737 MAX ismini değiştirme planımız yok" diye konuştu.

CNBC, Paris Airshow'a katılan bir Boeing yöneticisinin 737 MAX isminin değiştirilmesini değerlendirmeye hazır olduklarını söylediğini duyurmuştu.

Başkanı da Nisan ayında yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan 2 kaza geçiren 737 MAX modelinin isminin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBoeing resmen duyurdu! İsmi değişmeyecek...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri