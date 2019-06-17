VakıfBank konut kredisinin vadesine dair detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir konut kredisi sunuyor. Peki, VakıfBank konut kredisi vadesi ne kadar oldu? SarıPanjur konut kredisi alma şartları neler?

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ VADESİ NE KADAR OLDU?

VakıfBank, konut taleplerini erteleyen bireysel müşterilerine alternatif bir ürünle çözüm getiriyor. Gelecek dönemde enflasyon ve faizlerde düşüş bekleyen müşteriler, bugünden konut kredisi kullanarak ev sahibi olabiliyor.

VakıfBank, enflasyona endeksli mevduat ürününden sonra "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi" ile de enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özelliğiyle müşterilerine kazanç vaat ediyor.