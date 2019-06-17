Ev almak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda Ziraat Bankası çok önemli bir haberi açıkladı. Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Ziraat Bankası'nın taşıt ve konut finansmanları da bu anlamda düşme eğilimi göstermektedir. Banka, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.