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  • 18.06.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 13:36

Ev almak isteyenlere büyük müjde! Ziraat sı duyurdu!

Ziraat sı: "Kredi oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı.

Ev almak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda Ziraat Bankası çok önemli bir haberi açıkladı. Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Ziraat Bankası'nın taşıt ve konut finansmanları da bu anlamda düşme eğilimi göstermektedir. Banka, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.

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