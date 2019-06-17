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  • 17.06.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 12:59

Son dakika: Ziraat Bankası'ndan konut almak isteyenlere kolaylık

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada;

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak "" ürününü bugün itibariyle kullanıma sunuyor.

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile;

- Satın alınacak konutun %80'ine kadar kredi kullandırılabilecektir.

- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.

- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.

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