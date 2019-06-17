Alman Havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Avrupa'da genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedeflerini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce, bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK- EBIT) hedefleyen şirket, bunu 2-2,4 milyar avro arasına düşürdü.

Avrupa'nın kısa mesafeli uçuş pazarındaki getirinin, pazar paylarını artırmak için önemli kayıpları kabul etmeye istekli taşıyıcıların neden olduğu sürekli kapasite artışlarından etkilendiğini belirtildiği açıklamada, "Bu, Network Airlines ve Eurowings'deki kar üzerinde baskı oluşturuyor. Her ikisi de, karlılığı korumaya odaklanırken, aynı zamanda önde gelen pazar konumlarını aktif bir şekilde savunmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Lufthansa Grup, Avrupa pazarının bu yıl sonuna kadar zorlayıcı kalmasını beklendiğini de bildirdi.

Öte yandan, revizyon açıklamasının ardından şirket hisseleri borsada yüzde 10'dan fazla değer yitirdi.