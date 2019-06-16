Onur Havayolları, artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına kabin personeli alım ilanını yayınladı.17 Haziran tarihine kadar yayında kalacak ilana başvuracaklar da Antalya'da ikamet eden veya edebilecek, yüzme bilme gibi şartlar aranıyor. Onur Air ayrıca İstanbul'da görevlendirmek üzere finans şefi, satış mühendisi, stajyer, MIS Specialist, ekip tahsis görevlisi de arıyor.
- Ekonomi
- 16.06.2019
- Gazete
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