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kabin personeli alım ilanını yayınladı

Hostes aranıyor
Onur Havayolları, artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına kabin personeli alım ilanını yayınladı.17 Haziran tarihine kadar yayında kalacak ilana başvuracaklar da 'da ikamet eden veya edebilecek, yüzme bilme gibi şartlar aranıyor. ayrıca 'da görevlendirmek üzere finans şefi, satış mühendisi, stajyer, MIS Specialist, ekip tahsis görevlisi de arıyor.

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