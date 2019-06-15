İstanbul Üsküdar'a bağlı Çengelköy'de bulunan Boğaz manzaralı 2'nci derecede tarihi eser olan köşk, göz kamaştırdı. 893 metrekarelik alanda bulunan 4 katlı köşk, 23 milyon liraya satışa çıkarıldı. Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşke yabancı yatırımcı ilgisinin büyük olduğunu açıkladı. Başaran, yabancı yatırımcı ilgisinin KDV muafiyeti ve Türk vatandaşlığıyla ilgili olduğunu vurguladı. "İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon lira ile 500 milyon lira arasında. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar aldı" ifadelerini kullandı.
4 katlı köşkte havuz da bulunuyor.
4 katlı köşkte havuz da bulunuyor.
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