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’de satışa çıkartılan özel köşke lar göz dikti

’de satışa çıkartılan özel köşk için 23 milyon lira istendi. lar, tarihi binaya göz dikti.

Çengelköşk!
İstanbul Üsküdar'a bağlı 'de bulunan Boğaz manzaralı 2'nci derecede tarihi eser olan köşk, göz kamaştırdı. 893 metrekarelik alanda bulunan 4 katlı köşk, 23 milyon liraya satışa çıkarıldı. Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşke ilgisinin büyük olduğunu açıkladı. Başaran, yabancı yatırımcı ilgisinin muafiyeti ve Türk vatandaşlığıyla ilgili olduğunu vurguladı. "'nda yalı fiyatları 30 milyon lira ile 500 milyon lira arasında. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar aldı" ifadelerini kullandı.



4 katlı köşkte havuz da bulunuyor.

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