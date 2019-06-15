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  • 15.06.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:20

altın fiyatları , fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselişte!

Altın fiyatları her zaman vatandaşların gözdesi olmuştur. Türkiye'de en önemli yatırım aracı altındır ve bu sebepten ötürü altın fiyatları oldukça merak ediliyor. ve fiyatlarında son günlerde yükselişler meydana geliyor. Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Analistler, dolar/TL’nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. peki altın fiyatları , gram altın çeyrek ne kadar oldu? Altın fiyatları neden artıyor? İşte tüm detaylar

15 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 primle 1.337,36 dolardan işlem görüyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır.

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