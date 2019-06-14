İmar barışı için 9.8 milyon kişi başvuruda bulundu. İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar merakla son başvuru tarihini araştırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışının başvuru süresine dair açıklama yaptı. Peki, İmar barışı süresi uzatılacak mı? İmar barışı ne zaman bitiyor?

İMAR BARIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İmar Barışı son başvuru tarihi şu sıralar vatandaşların ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. İmar Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

İMAR BARIŞI SÜRESİ UZATILACAK MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.

İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakanlar Kurulu'nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.