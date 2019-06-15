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  • 15.06.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:35

güncel Dolar/TL kurları kuru kaç para oldu? ?

Dolar ve kurları ülkemizde en önemli yatırım araçları arasında gelmektedir. Bu bağlamda dolar ve önemli bir şekilde takip edilmektedir. Jeopolitik gelişmeler ve Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesiyle Türk lirası varlıklarda baskı oluşturmasının etkisiyle 5,90'ın üzerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 5,86'dan tamamladı. Dolar/TL, güne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından şimdi 5,91 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ise 6,67'den alıcı buluyor. Peki güncel Dolar/TL döviz kurları kuru kaç para oldu? ?

15 Haziran güncel Dolar/TL döviz kurları son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,91 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,67'den alıcı buluyor. Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

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