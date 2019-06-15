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1 milyon Rus polis geliyor

1 milyon Rus polis geliyor
Bu yıl 6 milyon in beklendiği 'dan bir müjdeli haber daha geldi. Rusya , Türkiye ve Tayland'ı "Rus polis teşkilatı mensuplarının tatil yapmaları yasak olan ülkeler" listesinden çıkardı. Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamıştı. Ülkede 3 milyon polisin görev yaptığı belirtilirken, bu kişilerin öncelikli tercihinin olacağı öngörülüyor. Kararın önümüzdeki yıl Rus turist sayısına 1 milyon kişi ilave katkı sağlayabileceğini belirten turizmciler, bu durumun gelirleri de artıracağını söyledi.

BETÜL ALAKENT

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