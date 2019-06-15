1 milyon Rus polis geliyor

Bu yıl 6 milyon turistin beklendiği Rusya'dan bir müjdeli haber daha geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ı "Rus polis teşkilatı mensuplarının tatil yapmaları yasak olan ülkeler" listesinden çıkardı. Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının NATO ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamıştı. Ülkede 3 milyon polisin görev yaptığı belirtilirken, bu kişilerin öncelikli tercihinin Türkiye olacağı öngörülüyor. Kararın önümüzdeki yıl Rus turist sayısına 1 milyon kişi ilave katkı sağlayabileceğini belirten turizmciler, bu durumun gelirleri de artıracağını söyledi.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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