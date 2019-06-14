Şimdilerde binlerce memur Temmuz ayının yaklaşmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için belirleyici etken olacak. Peki, memur Temmuz ayı zammı ne kadar olacak? Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurların Temmuz ayı zammı 3 Temmuz tarihinde belli olacak. Zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı ise henüz bilinmiyor.

MEMURA 3 ZAM

Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eş yardımı aylık 295,38, çocuk yardımı 0-6 yaş için 69,21, 6 yaş üstü için de 34,60 lira olacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 433,80 lira alacak.

İLAVE ÖDEME

Emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 353 liraya, uzman olmayanların da bin 799 liraya ulaşabilecek.