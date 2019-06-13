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Kiralık depodan modern tesise

Kiralık depodan modern tesise
Burdur'un Büğdüz köyünde yaşayan Emine ve Harun Bilgiç çifti, kiralık depoda başladıkları istiridye mantarı üretiminde devlet desteğiyle mantar tesisi sahibi oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sundukları 2 bin metrekarelik modern üretim tesisi projesi kabul edilen çift, yüzde 65'i devlet destekli, 1.5 milyon liralık yatırımla bölgede mantar üretimine örnek gösterilen tesise sahip olmanın heyecanını yaşıyor. Çift, yıllık 14 ton istiridye, 40 ton kültür mantarı üretiyor.

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