Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı. Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz.