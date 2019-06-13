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  • 13.06.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:32

kabin görevlisi alım başvuru şartları nedir? Türkiye'de kabin görevlisi başvuruları başladı

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran 'nın, 'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular da başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihini 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi. Peki Katar Havayolları kabin görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı. Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz.

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