Dolar/TL son dakika... TCMB'nin dün faiz indirimi yapmaması ardından yönünü aşağı çeviren ve saat 17.10'da 6.7835/6.7890 seviyesinde olan dolar/TL dün akşam saatlerinde yukarı yönlü hareket etmişti. Euro ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattı projesine yaptırım getirmeyi düşündüğünü belirterek, Almanya'yı enerji alanında Rusya'ya bağımlı olmasına karşı uyarmasının ardından değer kaybetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8286

Satış: 5,8314

EURO

Alış: 6,5987

Satış: 6,6034